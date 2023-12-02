إبراهيم سعيد: حسيت بقرب وفاة والدي ورحيله أكبر أزمة في حياتي

دخل إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، في حالة من البكاء على الهواء متأثرًا بالحديث عن وفاة والدة، مؤكدا أنه كان يشعر بقرب نهاية حياة والده وشعر بهذا الإحساس حتى لا يتعرض لصدمة كبيرة لوفاة.

وأضاف إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن الأزمة الكبرى التي تعرض لها في حياته هي وفاة والدة، موضحًا أن فترة وفاة والدة كان يعاني كثيرًا ويفتقد مكالمة والدة له بعد أي برنامج يظهر به، مشيرًا إلى أن والدته عوضت جزء من فقدان والدة.

وتحدث إبراهيم سعيد، عن أنه كان يريد أن يعيش والدة ليعيش معه في ظروف أفضل مما مر به في حياته، مؤكدًا أنه وعد والده قبل وفاته بالنجاح والاستمرار في النجاح،ـ وكان دائمًا حزين عليه وعلى تعرضه للظلم كثيرًا، متابعًا: "قولته جيت في الوقت اللي بقيت كويس وتسيبني".