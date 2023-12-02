حسن مصطفى: المثلوثي يعاني من أخطاء على مستوى التمركز الدفاعي

انتقد حسن مصطفى، لاعب الزمالك السابق، التونسي حمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأبيض، ويرى بأنه يعاني من أخطاء في التمركزات الدفاعية.



وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " حمزة المثلوثي يظهر بشكل مميز مع الزمالك بسبب تراجع مستوى كل اللاعبين من حوله في خط الدفاع".

وتابع: "تمركز المثلوثي الخاطئ هو ما يضع مهاجمي الخصوم في موقف انفراد بحارس مرمى الزمالك".



وأتم: " سرعة المثلوثي هي من تساعده على تصحيح تمركزاته الخاطئة، مثلما حدث في كرتي فيستون مايلي أمام بيراميدز، وغنام محمد أمام مودرن فيوتشر".



وعلق حسن مصطفى، على فوز الزمالك الأخير على مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.



وقال مصطفى في تصريحات " لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى معرفة قيمة النادي، فليس من السهل أن يرتدي لاعب قميص أحد القطبين".

وتابع: "بعض اللاعبين لا يعلمون قيمة التواجد في الأهلي أو الزمالك، فهو حلم لأي لاعب بالدوري المصري".

وأتم: " لاعبو الزمالك كانوا يحتاجون إلى الفوز أمام مودرن فيوتشر من أجل العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات، واستعادة الثقة للفريق وهو ما نجح الفريق في تحقيقه".