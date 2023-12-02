الشمر يخفف الوزن وضغط الدم ويقلل من أعراض سن اليأس

يُعدُّ الشمر مصدراً لفيتامين ب6، الذي له دورٌ في عملية أيض الطاقة، وذلك عن طريق تحطيم الكربوهيدرات إلى الجلوكوز، والبروتين إلى الأحماض الأمينية .

كما يُعدُّ الشمر مصدراً جيداً للألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى أنّها تُساعد على إبطاء عمليّة الهضم في الجسم، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحراريّة المتناولة

لذا فإن الشمر يخفف الوزن وضغط الدم ويقلل من اعرض سن اليأس.

تقليل الشهية :

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب البرية ،أن بذور الشمر يمكن أن تساعد على تقليل الشهية، فقد أظهرت دراسةٌ أنّ شرب شاي الشمر يُساعد على التحكّم بالشهيّة، وذلك من خلال تقليل كمية الطعام المستهلكة لدى النساء اللواتي يُعانين من زيادة الوزن،،

كما تساعد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشمر، مثل فيتامين سي وكيرسيتين، في تقليل الالتهاب ومستويات علامات الالتهاب.،

وقد يفيد الصحة العقلية وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص الشمر قد يقلل من عجز الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.، كما تخفف من أعراض سن اليأس.



كما يحتوي الشمر على خصائص مدرّة للبول، ممّا يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وخسارة وزن الماء الزائد من الجسم،.

القدرة الجنسية:



ويساهم الشمر بصورة كبيرة في تعزيز القدرة الجنسية لدى كل من الرجل والمرأة عن طريق غلي أوراقه مع الماء لمدة نصف ساعة ثم تترك حتى تبرد وتحلى بالعسل ويتم تناولها قبل النوم لمدة عشرة أيام ويمكن إضافة زيت حبة البركة إلى هذا الخليط للحصول على فائدة أكبر.



كذلك يساعد الشمر في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، إذ أن شرب كوب من مغلي الشمر مضافاً إليه القليل من العسل والزعتر بحسب الرغبة يساعد بشكل كبير في التخلص من السعال، وآلام الحلق، والتهاب القصبات الهوائية، وحالات الربو.

وبذور الشمر لها دور في تحسين الهضم، نظرًا لخصائصه المبردة والشمر مفيد أيضًا لأي شخص يعاني من عدم الراحة بعد الجهاز الهضمي.

وتفيد بذور الشم في حالات الجهاز التنفسي المزمنة التي تؤدي إلى الضعف (مثل السل).، و يحسن القوة والمناعة، وهو مفيد في اضطرابات النزف، و يحسن قوة الهضم

فهو مفيد للقلب، و مفيد في تسكين الآلام أثناء الحيض كدعم إضافي للمرأة، الشمر يعزز تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات.

بذور الشمر تساعد أيضًا في علاج الإصابة بالديدان والإمساك والإحساس بالحرق وفقدان الشهية وقلة الاهتمام بالطعام والقيء والسعال والبرد.

وقد تحسن بذور الشمر صحة الإنسان بالطرق التالية:-قد يكون له خصائص مضادة للبكتيريا، حيث تشير الدراسات إلى أن مستخلص الشمر يمنع نمو البكتيريا والخمائر التي يحتمل أن تكون ضارة. لذا فهو يقلل الالتهاب



وتدخل بذور الشمر ، في علاج العديد من الأمراض، من بينها الربو واضطرابات الجهاز التنفسي، وذلك لاحتوائها على العديد من المركبات التي تساهم بشكل فعال في تهدئة وتخفيف الكحة، وتعتبر من العلاجات الآمنة والمضمونة لتخفيف التهابات الجهاز التنفسي.



عسل الشمر :

و يتميز العسل بخصائصه العلاجية الفعالة وطعمه المميز ولونه داكن وقوامه غليظ نسبيا كما يحتوى على 10 أضعاف الإنزيمات الموجودة فى الأنواع الأخرى من العسل.

ومن فوائده ، أنه يساعد في علاج الاضطرابات الهضمية مثل الغازات وانتفاخ البطن والمغص. ، و يساعد في علاج فقدان الشهية. ، يساعد في علاج من الانفعال والتوتر وقلة النوم لدى الأطفال ، و منشط قوي

كما يعد مُضاد أكسدة طبيعي ومصدر فوري للطاقة ، و مفيد لحرقة المعدة وإنتفاخ البطن

،و مفيد في حالات فقد الشهية و يعمل كذلك على زيادة حليب الثدي وتقليل أعراض الدورة الشهرية، ويعمل على تسهيل الولادة بصورة طبيعية ، ويساعد على علاج مشاكل الرؤية الليلية.

كما أنه مفيد في حالات كسل المبايض ، ويمنع تشوهات الجنين ويساعد على خروج الجنين بصحة طبيعية، وعلاج إلتهاب الشُعب الهوائية الرئيسية في الرئة.، ويقلل الشعور من الإنفعال والتوتر ، وهو مفيد في حالات ألاًم الظهر والتعرق الليلي.