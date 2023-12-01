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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان : الحلبة بها 7 فوائد وخاصة تناولها في الشتاء

صدى البلد

تعد الحلبة من المشروبات الشتوية التي يتجاهل الكثير تناولها ولكن أكدت الكثير من للدراسات فوائدها العظيمة التي تجعلك تهتم بتناولها .

 

وكان الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب أكد أهمية تناولها وقال في الحلبة سبع فوائد، حيث تتمتع بذور الحلبة بمكونات  غذائية صحية، وتحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن ، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.

١-تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

٢-تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

٣-تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يفيد مرضي السكر من النوع 1 و 2

٤- التحكم في الشهية: حتى الآن  أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية.

٥- مستويات الكوليسترول: تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

٦-حموضة المعدة 
. وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم في الواقع ، تتطابق آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة

٧- الالتهابات . أظهرت هذه العشبة تأثيرات مضادة للالتهابات في التجارب  المعملية

الدكتور جمال شعبان شرب الحلبة كوليسترول دكتور جمال شعبان هرمون التستوستيرون بذور الحلبة الحلبة

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