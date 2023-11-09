للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

للتخفيف من السعال أثناء الحمل، تجنبي التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة، وتجنبي التعرض للأماكن شديدة التلوث أو الغبار، يجب على النساء الحوامل أيضًا شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميًا، ويتم تشجيعهن على شرب الشاي الدافئ مع العسل والليمون (الذي يمكن أن يساعد في تخفيف السعال بشكل طبيعي).

السعال أثناء الحمل أمر طبيعي ويمكن أن يحدث في أي وقت بسبب التغيرات الهرمونية، هذه التغييرات يمكن أن تجعل المرأة أكثر حساسية للحساسية، أو أكثر عرضة للإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي.

كيفية تخفيف السعال بشكل طبيعي

يعد التأكد من ترطيب حلقك أمرًا أساسيًا لتقليل السعال وإدارته، بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تخفيف السعال الزائد أثناء الحمل هي:

تناول رشفات من الماء (يفضل الماء بدرجة حرارة الغرفة)

ابتلاع 1 ملعقة من العسل

استنشاق البخار من حوض من الماء الساخن. يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت الأوكالبتوس العطري إلى الماء الساخن

ومن النصائح المفيدة للنساء الحوامل اللاتي يعانين من السعال ليلاً، هو احتضان وسادة أو وسادة عند السعال، لأن ذلك يقلل الضغط الذي يشعر به السعال في منطقة البطن