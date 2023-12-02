احذر الشبورة.. الداخلية توجه نصائح هامة لقائدى السيارات

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

نصائح وزارة الداخلية للقيادة أثناء الشبورة:

- خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة.

- إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.

- استخدام أنوار الانتظار.

- فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

- الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور ومن الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.