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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة أول يوم بعد الهدنة.. استشهاد وإصابة 790 شخصاً في غزة

صدى البلد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة أول يوم بعد الهدنة من الشهداء إلى 190 شهيدا و 600 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ صباح أمس الجمعة.

حصيلة الشهداء

ونشرت الصفحة الرسمية للقاهرة الأخبارية، نبأ عاجل عن حصيلة إرتفاع  الشهداء حيث وصلت إلى 190 شهيدا و 600 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ صباح أمس الجمعة.

قال محمد عبدالرحمن، المذيع في قناة القاهرة الإخبارية، إن أسبوعا واحدا فقط هو كل ما منحته قوات الاحتلال لسكان قطاع غزة كي يلتقطوا أنفاسهم ويداووا جراحهم ويلملموا ما تبقى من شملهم.

وتابع “عبدالرحمن” خلال تقديمه فقرة إخبارية اليوم الجمعة، عبر قناة القاهرة الإخبارية: “7 أيام فقط استنشق فيها فلسطينيوا القطاع هواءً ليس محملًا برائحة الموت أو بدخان القصف أو بغبار الدمار، لكن جيش الاحتلال استكثر عليهم أن ينعموا بأكثر وأبعد من ذلك”.

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وأوضح عبدالرحمن، أنه مع انتهاء 7 ايام من الهدنة وعدم الوصول إلى توافقات جديدة لتمديدها عادت عجلة الحرب للدوران بغارات جوية وقصف مدفعي طال قطاع غزة كافة ومعها عاد عداد الضحايا للتحرك والارتفاع بارتقاء ما يزيد عن 170 شهيدًا في اليوم السادس والخمسين من الحرب، لترد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة برشقات صاروخية تعالت معها صفارات الانذار في المناطق المتاخمة للقطاع وفي العمق الاسرائيلي وصولا إلى تل أبيب.

فيما قالت رغدة منير، المذيعة بقناة “القاهرة الإخبارية”، إن مكتب رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برر استئناف الحرب بأن حركة حماس خرقت اتفاق الهدنة، واتهم إياها بعدم التزامها بإطلاق سرح جميع النساء المحتجزات بل وبإطلاقها صوارخ تجاه المدنيين الاسرائيلين.

وتابعت رغدة: “مبررات واتهامات توافقت مع تصريحات أمريكية على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، إذ أرجع هو الآخر انتهاء الهدنة في غزة لتراجع حماس عن التزاماتها.

وصرح أيضًا بأن اسرائيل اتخذت خطوات لابلاغ المدنين بالمناطق الآمنة وكيف يمكنهم الابتعاد عن الآذى”، واختتمت: “هل تجد رواية تل أبيب وواشنطن استئناف الحرب الصدى المأمول أم تلقى نفس المصير الذي لاقته رواية اندلاع الحرب”.

 

 

 

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