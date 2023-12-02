استاذ علاقات دولية: هناك جزر ستختفي بسبب التغيرات المناخية الفترة المقبلة

قالت الدكتورة سوزي رشاد، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدول لا تستطيع التعامل مع كارثة مناخية معينة خلال الفترة المقبلة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.



وأضافت سوزي رشاد، خلال لقاء ببرنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الجمعة ، والذي يقدمة الدكتور ضياء رشوان، أن هناك جزر سوف تختفي بسبب التغيرات المناخية الفترة المقبلة، وأن الدول التي تتعرض لمثل هذه الكوارث لن تستطيع حلها علي الاطلاق.

صندوق لمواجهة المخاطر



وشددت أستاذ العلاقات الدولية ، أن الدول المشاركة في الكوب أنشأت صندوق لمواجهة المخاطر التي تصيب الدول بسبب التغيرات المناخية ومنها سوف يتم حل المشاكل التي تواجه الدول بسبب الكوارث الطبيعية.



واستطردت ، إن الأموال هي التي تواجه اصلاح التغيرات المناخية في العالم وإيجاد حلول جذرية لكافة الكوارث التي يشهدها العالم الفترة المقبلة بسبب المناخ.



وأشارت إلى أن الدراسات العلمية التي توجه حل المشاكل المناخية في العالم تحتاج الي تمويلات ضخمة لمواجهة تلك الكوارث الطبيعية في العالم.