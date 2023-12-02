مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

كتعبير عن التضامن والتعاطف والمساندة، نشرت مواطنة مصرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مجموعة من الصور لرسائلها التحفيزية التي وضعتها في قلب المساعدات الإنسانية التي سترسلها لغزة.

اصمدوا فالنصر قريبا

وكتبت المواطنة المصرية رسائل بخط يدها على ورق (أجندة) وذيلتها بإمضاء اسمها، حيث قالت في أولى رسائلها "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون".

فيما قالت في رسالتها الثانية: "رجال العزة والنصر".

بينما قالت في رسالتها الثالثة: "من أقصى جنوب مصر إلى القدس الحبيبة في قلوبنا".

وقالت في رسالتها الرابعة: "اصمدوا فالنصر قريبا".

وكتبت المواطنة المصرية باسم "نسمة على منشورها: "رسائلي من قلب المساعدات الإنسانية.. أتمنى أن تصلهم"، مضيفة علم فلسطين.

واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته القتالية في قطاع غزة صباح أمس، الجمعة، بعد هدنة استمرت 7 أيام.

وأسفر هذا الاستئناف عن تجاوز عدد القتلى 170 شخصًا منذ صباح يوم الجمعة وحتى المساء، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة.