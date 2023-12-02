تعرف على شخصية عبد العزيز مخيون فى مسلسل ألف ليلة وليلة

يواصل الفنان عبد العزيز مخيون تصوير دوره فى مسلسل ألف ليلة وليلة، المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

يقدم عبد العزيز مخيون في المسلسل دورا جديدا ومختلفاه عن الأدوار التى قدمها من قبل حيث يجسد شخصية رجل متصوف ولديه معرفة وعلم يحاول أن يفيد به المقربين منه.

يدور مسلسل «ألف ليلة وليلة»، في إطار اجتماعي تاريخي، من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

عبد العزيز مخيون

وكشف الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل اللقاء الذى جمعه بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وذلك أثناء حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على.

وقال عبد العزيز مخيون أثناء استضافته فى برنامج أسرار النجوم إنه التقى بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مرة واحدة فقط قبل تصوير مسلسل أمير الشعراء عام 1984.

وأضاف مخيون خلال اللقاء أنه كان حريصا على تقديم شخصية عبد الوهاب على أكمل وجه لذلك طلب مقابلته قبل تصويره دوره فى المسلسل وبالفعل استقبله موسيقار الأجيال فى منزله وقرأ معه السيناريو وقام بوضع ملاحظات وتصحيح بعض المعلومات الخاصة بشخصيته خلال الأحداث.

وتابع مخيون أن ما أعجبه خلال زيارته للراحل محمد عبد الوهاب عندما قال له فيك شبه مني فعلا، لذلك كان حريصا على تقديم شخصيته فى المسلسل على أكمل وجه.