سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن ارتداء قلادة تحمل اسم ابنها فادى، وذلك خلال ظهورها فى لقاء تلفزيوني على هامش تقديمها مسرحية التلفزيون فى السعودية.

وقالت إيمى سمير غانم : إننى لديا 3 قلادات الأولى تحمل اسم ابنى فادى والأخرى باسم والدى سمير غانم وثالثة باسم والدتى دلال عبد العزيز وأحاول أن أنوع بينهم.

وأوضحت إيمى سمير غانم:، أن ظهورها فى فيلم بلوموندو كضيف شرف وعملى مع حسن الرداد فى مسرحية التلفزيون نوع من التحفيز والتشجيع لى لتقديم أعمال أخرى فى المرحلة المقبلة بعد فترة من التوقف بسبب الأحداث المؤسفة التى مررت بها بعد وفاة والدى ووالدتى.

كما كشفت إيمى سمير غانم ، عن حرصها لاصطحاب ابنها فادى معها إلى السعودية وأنها وحسن الرداد لا يمكن أن تركوه بمفرده.

مسرحية التلفزيون

ويعتبر هذا العمل هو الأول للفنانة إيمي سمير غانم عقب وفاة والديها، حيث امتنعت إيمي عن تقديم أي أعمال خلال الفترة الماضية حزنا على رحيل دلال وسمير.

وشهدت المسرحية خلال الثلاث أيام الماضية اقبالا شديد من قبل جمهورها السعودي، حيث أنها قدمت في العرض توليفة كوميدية جمعتها بحسن الرداد، كما أعادوا تقديم أغنية أنستونا والذى اشتهر بها الراحل سمير غانم.

ويشارك في بطولة مسرحية التليفزيون عدد من الفنانين علي رأسهم بدرية طلبة وسليمان عيد ومحمود حافظ وأوس أوس.