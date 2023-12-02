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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد ولبلبة ونانسي عجرم يرقصون مع شارل سترون بالبحر الأحمر.. فيديو

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس مجموعة من الفيديوهات لنجوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهم يرقصون ويحتفلون بعد انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان. 

وظهر فى الفيديوهات كل من نبيلة عبيد ولبلبة ويسرا والنجمة العالمية شارل سترون ودينا الشربينى وقامت باحياء الحفل الفنانة نانسى عجرم وذلك عقب احتفالية  “المرأة في السينما”. 

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مهرجان البحر الاحمر

شهد حفل حضور  ثانى أيام مهرجان البحر الأحمر عدد كبير من قامات فنية كبيرة كان على رأسهم الفنانة يسرا ولبلبة  وليلى علوي وغيرهن من النجمات اللاتى قدمن الكثير فى تاريخ الفن المصري.

لفتت يسرا الأنظار بفستان طويل ذات كنف واحد وبسيط باللون الأبيض ، ويتميز بتفصيلة الاوف شولدر ليبرز رشاقتها، كما تميز الفستان بالأكمام الطويلة من الذراع الاخر من الأكتاف ليكشف عن اناقتها.

تألقت ليلى علوى بفستانا طويلا وانيقا باللون الأسود اللامع ، ويتميز بتفصيلة جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وباكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها.

أما لبلبة ارتدت فستان مجسم طويل باللون الأسود  واتسم بتصميمه الغير تقليدي، كشف عن أناقتها.

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك"، وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

البحر الأحمر السينمائي الفنانة نانسى عجرم الفنانة يسرا دينا الشربيني لبلبة مهرجان البحر الأحمر السينمائي يسرا

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