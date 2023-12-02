سر تأجيل عرض مسلسل «وبقينا اتنين».. اعرف التفاصيل

قررت أسرة مسلسل “وبقينا اتنين” تأجيل عرضه إلى نهاية شهر ديسمبر الحالى، حيث كان من المقرر له أن يعرض اليوم، السبت.

وأعلنت أمانى التونسى، مؤلفة مسلسل “وبقينا اتنين”، عن التأجيل فى بيان لها، مؤكدة أن سبب التأجيل وفاة الفنان طارق عبد العزيز.

مسلسل “وبقينا اتنين”

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد كشف المنتج كريم أبو ذكري، عن اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز قائلا: “طارق كان بيواصل تصوير مشاهده في العمل صباح اليوم، وكان بصحة جيدة للغاية، لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن وافته المنية، ومن المقرر الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في اللحظات المقبلة”.