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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إقبال كبير على فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات

إقبال على مكتبة مصر
إقبال على مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات بمركز منفلوط يشهد إقبالاً كبيرًا منذ افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون وبدعم مع إدارة صندوق مكتبات مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة حيث استقبلت المكتبة عدد كبير من الزائرين خاصة من الشباب والأطفال وطلاب المدارس لملء استمارات العضوية والاستعارة والاطلاع والاستفادة من الخدمات المقدمة بالمكتبة وذلك ضمن خطة المحافظة لنشر الوعي وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي قدمته هاجر محروس مدير فرع مكتبات مصر العامة بأسيوط عن الأنشطة والفعاليات التي قدمها فرع المكتبة بقرية بني عديات منذ افتتاحه في 19 نوفمبر 2023.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة تعتبر مركزًا تنويريًا وصرحًا ثقافيًا ضخمًا لنشر العلم والثقافة والمعرفة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الصروح الثقافية وفروع جديدة لمكتبة مصر العامة بالقرى والنجوع يأتي نتاجًا لاهتمام القيادة السياسية بالثقافة والتعليم بإعتبارهما ركنًا أساسيًا في بناء الإنسان المصري فضلا عن حرص الدولة على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والفني للأجيال الصاعدة وتزويدها بكافة متطلبات العصر وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات.

وأضاف أن المكتبة تنظم ورش عمل لتنمية مهارات الأطفال المترددين عليها في شتى المجالات ومن بينها اللغات المختلفة وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى تنظيم معارض فنية وثقافية وتعليمية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

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ودعا اللواء عصام سعد فئات المجتمع خاصة الشباب بالمشاركة والاهتمام بالجانب الثقافي والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية لافتاً إلى الدور المهم الذي ستقوم به المكتبة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق ما تضمه من الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية والمراجع العملية والبحثية وتقدم خدماتها لطلاب العلم والباحثين في مختلف التخصصات.

من جانبها أشارت هاجر محروس إلى الأقبال الكبير الذي تشهده فرع المكتبة بقرية بني عدي منذ افتتاحه في 19 نوفمبر 2023 من الأطفال والشباب وطلاب المدارس لافتة إن فرع المكتبة استقبل رحلة مدرسية من مدرسة الجامعة الثانوية بنات كما تم تنظيم ندوات ثقافية للطالبات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وجهاز شئون البيئة كما استقبل نادي الطفل بالمكتبة عشرات من أطفال القرية.

ونوهت إلى إنه سيتم بناءًا على توجيهات محافظ أسيط تنظيم دورات في الحاسب الآلي واللغات والتنمية البشرية بالإضافة إلي ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات بالقرية والقرى المجاورة.

جدير بالذكر فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات تم إنشاؤه بمبنى الوحدة المحلية القديم بعد تطويره وإعادة تأهيلية بالمشاركة المجتمعية من جميعة أبناء بني عديات بمساحة 250 متر وقام صندوق مكتبات مصر العامة بتأثيثه وتزويده بالكتب وتتكون المكتبة من طابقين دور مخصص للأطفال يحتوى على منطقة ألعاب مخصصة للاطفال و3 قاعات للإطلاع والأنشطة ودور مخصص للشباب والكبار يضم قاعتين ومركز تدريب وتحتوى المكتبة على 8 ألاف كتاب تقريبًا في شتى مجالات العلوم والمعرفة بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب التعليمية والألعاب الهادفة لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية والعلمية.

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