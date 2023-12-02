محافظ أسيوط: تحرير 200 محضر تمويني خلال عدة حملات بمراكز وأحياء المحافظة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قري ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية حرصًا من الدولة علي توفير احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري.

كما وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.



وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم "السبت"، الى انه تم تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال عدة حملات بقري ومراكز المحافظة وأسفرت عن تحرير محاضر في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وتمت هذه الحملات تحت إشراف رؤساء المراكز والاحياء وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف ان مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز قامت بمتابعة فتح منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين فضلا عن التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح بعض المنافذ بأحياء شرق وغرب مدينة اسيوط وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلا عن فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز والاحياء ومنافذ أمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية وتوفرها بكميات كبيرة بالاسواق .

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".