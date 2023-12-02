عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 200 محضر تمويني خلال عدة حملات بمراكز وأحياء المحافظة

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قري ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية حرصًا من الدولة علي توفير احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري.

كما وجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

محافظ أسيوط: إقبال كبير على فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات

محافظ أسيوط : تكثيف الحملات على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار


وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم "السبت"، الى انه تم تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال عدة حملات بقري ومراكز المحافظة وأسفرت عن تحرير محاضر في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وتمت هذه الحملات تحت إشراف رؤساء المراكز والاحياء وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.

 وأضاف ان مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز قامت بمتابعة فتح منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين فضلا عن التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح بعض المنافذ بأحياء شرق وغرب مدينة اسيوط وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلا عن فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز والاحياء ومنافذ أمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية وتوفرها بكميات كبيرة بالاسواق .

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظةاسيوط حملات تموينية بأسيوط حملات تموينيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا لاستعراض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

فرحها بعد 20 يوم.. عروس أسيوط ذهبت للكلية فعثروا على جثتها بطريق الهضبة

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة 2024.. استمرار توافد المصريين للتصويت في كوريا الجنوبية.. صور

السيسي يناقش مع رئيسة تنزانيا تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلي 15207 شهداء

كسرت الـ 50|هل تتذكرون أول ظهور لـ رانيا يوسف على الشاشة بمسلسل شهير| شاهد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب محام شهير

اليوم الثاني من التصويت.. طوابير أمام السفارة المصرية بالكويت| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

إيمانكم لامس روحي.. غزة تحفز الكثيرين على اعتناق الإسلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ