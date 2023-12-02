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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تذليل العقبات لإنهاء أعمال مشروعات الطرق والكبارى

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الهيئة العامة للطريق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ونهو الأعمال في توقيتاتها وفقاً للجدول الزمني المقرر للمشروعات في كافة القطاعات والتي من بينها قطاع النقل والطرق والكباري.

 ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظات الصعيد وتوفير الخدمات المختلفة لمواطنيها وهو ما يظهر جلياً في عدد المشروعات والمبادرات على أرض المحافظة وبأعلى معايير الجودة والمواصفات تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن المحاور العلوية الجاري تنفيذها تعمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل .

 جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة .

وتناول اللقاء ، مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات قانونية ومراحل العمل للمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة معوقات التنفيذ وآلية وضع حلول لها لنهو الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر.

 كما تضمن استعراض نسب التنفيذ في عدد من المشروعات التنموية كمحور منفلوط العلوي ، وازدواج الطريق الزراعي"أسيوط/ديروط" بمراحلتيه بإجمالي أطوال 33.4كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه وغيرها بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه بشأن دراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بـ (منفلوط والقوصية وديروط وصدفا).

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وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل على تذليل العقبات لتسريعة وتيرة العمل بمشروع محور منفلوط الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبًا وتكلفته التقديرية 4مليار و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي منها (عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2600م على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م).

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات الطرق والمحاور للوصول لأعلى نسب انجاز في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة فضلاً عن صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة.

ولفت إلى متابعته الدورية لأعمال التنفيذ سواء عن طريق جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل أو عن طريق اجتماعاته الدورية مع مسئولي القطاعات أو التقرير المرفوعة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء مشيراً إلى استكمال شرايين التنمية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

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