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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للوقوف على جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية..رئيس ضواحى بورسعيد يتفقد مجمع مدارس علي سليمان

للوقوف على جاهزيتها
للوقوف على جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة

تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  اليوم  عدد من مقرات اللجان الانتخابية الواقعة داخل مجمع مدارس على سليمان التعليمى بنطاق الحى وذلك للوقوف على جاهزيتها وازالة أى عقبات استعدادا لأنطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجارى وقد رافقها خلال الجولة  شيماء العزبي سكرتير حى الضواحى

وخلال الجولة التقت رئيس حى ضواحى بورسعيد مدير المدارس التى تقع بها مقار اللجان الانتخابية للوقوف على آخر التجهيزات اللازمة والاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية والتأكد من إستكمال كافة الاستعدادات لبدء العملية الانتخابية

للوقوف على جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة رئيس ضواحى بورسعيد

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 كما تفقدت رئيس الحى اللجان التى ستجرى فيها عملية الاقتراع حيث تابعت  أعمال دهان اللجان من الداخل ضمن أعمال التجهيزات الجارية بها 

 

ووجهت إدارة الكهرباء بالحى بزيادة ورفع كفاءة الإنارة العامة أمام مداخل اللجان

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وأكدت رئيس الحى أنه في ضوء تكليفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوضع كافة الإمكانات لخدمة المدارس التى تقع بها مقار اللجان الانتخابية من الآن وحتى مابعد انتهاء العملية الانتخابية ومتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية

وأشارت رئيس الحى أن العمل جارى منذ أيام في تجهيز كافة مقار اللجان الانتخابية الثمانية وتشمل هذه الأعمال رفع كفاءة النظافة العامة داخل وحول محيط مقار اللجان الانتخابية وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الإنارة العامه وازاله كافة الإشغالات والتعديات حول محيط اللجان والطرق المؤدية إليها وازاله الهيش والحشائش الخضراء داخل اللجان لتوفير الأجواء اللازمة وكافة سبل الراحة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم. 

كما اعطت  توجيهاتها لللجنة المشكله بمتابعة اللجان الانتخابية بالتنسيق مع كافة مديرى المدارس التى تقع بها مقار اللجان الانتخابية لتلبية أى احتياجات واستكمال أى تجهيزات وازاله أى عقبات قد تقع خلال تجهيز المقرات الانتخابية مؤكدة توفير كل أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية وضرورة تكاتف الجميع في ظل أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

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