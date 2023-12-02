تحرير 230 محضرًا لمخالفات تموينية بالأسواق والمخابز ومواد غير صالحة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ، في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26نوفمبر الماضي حتى 1 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 110 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 15 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 4 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و 7 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و18 محضرًا للتصرف في 592 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 6 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد المخازن غير المرخصة، والتحفظ على 15 طن سكر تمويني غير معباً، 780لفة سكر تمويني معباً، و16 لفة مكرونة تموينية تحتوي كل لفة على 10 كيس زنة الكيس 350 جم .. وتم نقل المضبوطات والتحفظ عليها بأحد مخازن شركات السلع الغذائية المعتمدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، كما تم تحرير 4 محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات أنشطة غذائية وغير غذائية لحيازة وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر وغير مصاحبة بالفواتير الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على 2.7 طن أرز معباً مجهول المصدر ، و11 لفة أرز معبأ مجهول المصدر زنة 10 كجم ، و12 جوال دقيق فاخر زنة الجوال 25كج، و30علبة سجائر مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

كما تم تم تحرير محضر ضد أحد تجار الأسمدة الزراعة والكيماوية لحيازته أسمدة زراعية مدعمة من الدولة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتم ضبط والتحفظ على 2 طن سماد نترات النشادر، بينما تم تحرير 20 محضرًا لتجار السجائر للامتناع عن بيع السجائر للمستهلكين بغرض احتكارها، و4 محاضر لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و4 محاضر لممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، و32 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و38محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، و5محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحيازة أكثر من 2طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير محضرًا ضد أحد مصانع مواد البناء لإنتاج وبيع غراء أبيض غير مطابق للمواصفات القياسية طبقاً لتقرير المعامل المختصة بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف ، كما تم تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 14كرتون بطاطس شيبسي منتهية الصلاحية ، و21 عبوة مكرونة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف ، بالإضافة إلى سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 7محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ، ومحضرين ضد المسئولين عن محطات بنزين لعدم انتظامهم بالقيد في سجل 21بترول.