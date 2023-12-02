توازن السياسة الخارجية| لقاءات مكثفة للرئيس السيسي على هامش المشاركة في المحافل الدولية

كشف الكاتب الصحفي جمال رائف، مدير تحرير مجلة أكتوبر، أن الرئيس السيسي يجري عدد كبير من اللقاءات على هامش مشاركته في المحافل والفعاليات الدولية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي ناقش خلال لقاءاته على هامش مشاركته في كوب 28، 3 ملفات أولها تعزيز العلاقات الثنائية.



وأردف أن من بين الملفات التي ناقشها الرئيس أيضًا هي التغيرات المناخية إلى جانب التصعيد الأخير في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر.

وأوضح الكاتب الصحفي جمال رائف، مدير تحرير مجلة أكتوبر، أن لقاءات الرئيس السيسي متوازنة ومتنوعة وتدل على توازن السياسة الخارجية المصرية.

العلاقات المصرية اليابانية لها أبعاد كثيرة



وأوضح أن العلاقات المصرية اليابانية ولها أبعاد كثيرة وليس مجرد بعد سياسي واقتصادي وإن كان لهما شأن كبير، ولكن لا يمكن تغافل البعد الحضاري والثقافي ولهما شواهد على الأرض تتمثل في دار الأوبرا والمتحف المصري. الكبير.