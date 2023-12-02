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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحث المواطنين على المشاركة

مديرية رياضة الإسكندرية تواصل مؤتمراتها بمركزي شباب السيوف "2" وسموحة

مؤتمر بمركز شباب
مؤتمر بمركز شباب سموحة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية، اليوم السبت، سلسلة مؤتمراتها الحاشدة بتنظيم مؤتمرين حاشدين بمركز شباب "السيوف 2"، ومركز شباب سموحة، وذلك تحت شعار "انزل شارك .. صوتك فارق"، وفي حضور نحو 1500 شخص من مختلف الفئات والأعمار.


وذكرت المديرية في بيان أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "انزل شارك .. صوت فارق" والتي تتضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات التي أطلقتها المديرية لحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هي سمة الشعوب المتحضرة، مشددة على وعي الشعب المصري في المشاركة بفعالية في الانتخابات والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية".

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وأشارت إلى أن الانتخابات المصرية تجرى في ظروف غير عادية لإحاطة مصر بالاضطرابات من الجهات الأربعة، ولكن الانتخابات الرئاسية وإجراءها في مثل هذا التوقيت يؤكد قوة الدولة.
وأعادت الشريف التأكيد على الدور المحوري للشباب في رسم مستقبل الدولة المصرية فهم أمل المستقبل وعليهم يقع عاتق تقدم هذا الوطن وازدهاره.
جاء ذلك بحضور النائب عمر جمال الغنيمي والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح والنائب سامح السايح والنائب أبوالعباس فرحات أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد مسعد، مدير المكتب الفني، والمهندس علاء إبراهيم استشاري تدريب سياسي و تنمية قدرات الشباب، ومنسقي المؤتمرات و الندوات الخاصة بالمشاركة بالإنتخابات الرئاسية، ومحمد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة مركز شباب السيوف 2، وعبدالعظيم شعراوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب سموحة.
يأتي هذا وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وتعليمات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ومدير المديرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التوعوية التثقيفية تحت شعار "انزل شارك .. صوتك فارق" لحث المواطنين من جميع الفئات والأعمار على المشاركة في هذه الانتخابات المهمة لمصرنا الحبيبة.

الاسكندرية شباب ورياضة مراكز الشباب الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسية الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة

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