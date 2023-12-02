13 طريقة للوقاية من أمراض الكبد

تعد أمراض الكبد من المشكلات الخطيرة التى تصيب الإنسان وتؤثر على مختلف أعضاء الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث أفضل طريقة لمحاربة أمراض الكبد والوقاية منها وذلك من خلال 13 طريقة مجربة وحقيقية للحصول على كبد صحي.

الحفاظ على وزن صحي: إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن إلى حد ما، فأنت في خطر الإصابة بالكبد الدهني الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وهو أحد أسرع أشكال أمراض الكبد نموًا ويمكن أن يلعب فقدان الوزن دورًا مهمًا في المساعدة على تقليل الدهون في الكبد.

تناول نظام غذائي متوازن: تجنب الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة العادية) والسكريات ولا تأكل المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدًا و للحصول على نظام غذائي متوازن، تناول الألياف ، والتي يمكنك الحصول عليها من الفواكه الطازجة والخضروات وخبز الحبوب الكاملة والأرز والحبوب.



اتمرن بانتظام عندما تمارس التمارين الرياضية باستمرار، فإنها تساعد على حرق الدهون الثلاثية للحصول على الوقود ويمكن أن تقلل أيضًا من دهون الكبد.



تجنب السموم: السموم يمكن أن تؤذي خلايا الكبد والحد من الاتصال المباشر بالسموم الناتجة عن منتجات التنظيف والرذاذ والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والمواد المضافة وعند استخدام الهباء الجوي، تأكد من تهوية الغرفة وارتداء قناع و لا تدخن.



استخدم الكحول بمسؤولية: المشروبات الكحولية يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية ويمكن أن تلحق الضرر بخلايا الكبد أو تدمرها وتندب الكبد وتحدث مع طبيبك حول كمية الكحول المناسبة لك وقد يُنصح بشرب الكحول باعتدال أو الإقلاع عنه تمامًا.



تجنب استخدام المخدرات غير المشروعة وفي عام 2012، كان ما يقرب من 24 مليون أمريكي تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر متعاطين حاليًا للمخدرات غير المشروعة، مما يعني أنهم استخدموا مخدرات غير مشروعة خلال الشهر السابق لمقابلة الاستطلاع ويمثل هذا التقدير 9.2 بالمائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

تجنب الإبر الملوثة وبطبيعة الحال، لا ترتبط الإبر القذرة فقط باستخدام المخدرات عن طريق الوريد ويجب عليك المتابعة مع طبيب وإجراء الاختبارات بعد أي نوع من اختراق الجلد باستخدام أدوات حادة أو إبر وقد تحدث ممارسات الحقن غير الآمنة، على الرغم من ندرتها، في المستشفى، وتحتاج إلى متابعة فورية. أيضًا، استخدم فقط الإبر النظيفة للوشم وثقب الجسم.

احصل على رعاية طبية إذا تعرضت للدم وإذا لامست دم شخص آخر لأي سبب من الأسباب، قم بمراجعة طبيبك على الفور وإذا كنت قلقًا للغاية، فانتقل إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى.

لا تشارك أدوات النظافة الشخصية وعلى سبيل المثال، يمكن لشفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان ومقصات الأظافر أن تحمل مستويات مجهرية من الدم أو سوائل الجسم الأخرى التي قد تكون ملوثة.



ممارسة الجنس الآمن: يزيد ممارسة الجنس أو ممارسة الجنس دون وقاية مع شركاء متعددين من خطر الإصابة بالتهاب الكبد B والتهاب الكبد C.



اغسل يديك: استخدمي الصابون والماء الدافئ مباشرة بعد استخدام الحمام، وعند تغيير الحفاضة، وقبل إعداد الطعام أو تناوله.

الأدوية: عندما يتم تناول الأدوية بشكل غير صحيح عن طريق تناول كميات كبيرة أو من النوع الخاطئ أو عن طريق خلط الأدوية، فمن الممكن أن يتضرر الكبد.

لا تخلط أبدًا الكحول مع أدوية وأدوية أخرى حتى لو لم يتم تناولها في نفس الوقت ةأخبر طبيبك عن أي أدوية ومكملات غذائية وعلاجات طبيعية أو عشبية تستخدمها دون وصفة طبية.

أخذ اللقاح: هناك لقاحات ضد التهاب الكبد A والتهاب الكبد B ولسوء الحظ، لا يوجد لقاح ضد فيروس التهاب الكبد C.