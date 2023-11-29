بحث علمي: مادة في اللحوم تنشط المناعة ضد السرطان

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن بحث علمي جديد أعدته علماء في جامعة شيكاغو الأمريكية توصل إلى أن مادة موجودة في لحوم البقر والحليب يمكن أن تستهدف أنواعا مختلفة من السرطان .

وأوضح التقرير، أن المادة التي تتسبب في تنشيط الخلايا المناعية المقاومة للأورام ومتواجدة في اللحوم هي "حمض الفاكسينيك".

وتابع التقرير أن هذه المادة متواجدة في اللحوم وألبان الحيوانات مثل الأبقار والأغنام.

وأكمل التقرير أن الدراسة العلمية زعمت أن الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية يميلون إلى الاستجابة بشكل أفضل للعلاج المناعي .

ولفت التقرير إلى أن نتائج الدراسة ظهرت بعد أبحاث انشأ فيها الباحثون مكتبة تضم 255 عنصرا غذائيا بما في ذلك البروتينات.

وتابع التقرير أن حمض الفاكسينيك قام بتنشيط الجهاز المناعي المضاد للورم في خلايا سرطان الجلد وذلك في تجربة علمية تم تنفيذها على الفئران".