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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تاج الدين: اكتشاف "السرطان" مبكرا يرفع معدلات الشفاء والاستجابة للعلاج

محمد عوض تاج
محمد عوض تاج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية فحصت عدة ملايين من السيدات، وتم اكتشاف 140 ألف حالة كشف مبكر عن بعض أورام الثدي وأورام أخرى. 


وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الكشف عن بعض الأمراض مثل الأورام في مراحل مبكر تعني الشفاء التام في حالات كثيرة واستجابة كبيرة للعلاج في حالات أخرى والحد من قدرة المرض على إصابة المريض بالمضاعفات. 


وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "عندما نكتشف المبكر تكون التكلفة الصحية والمالية أقل بكثير مما لو تم اكتشافها في مراحل متأخرة".


إلى ذلك، أكد أن مستشفيات جامعة شمس بها 4500 سرير، وبها كل التخصصات الطبية وفروعها، لتقديم كل الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والحديثة والمتقدمة جدا، مشيدًا في الوقت ذاته بالمدينة الطبية في معهد ناصر بشبرا، وهو مستشفى ضخم جدا به إمكانيات كبيرة جدا، حيث يمكن تقديم خدمات طبية من المرحلة الثالثة وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي. 
 

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