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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟

هل زيادة الوزن تزيد
هل زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

هناك أدلة علمية تشير إلى أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، السمنة وزيادة الوزن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان في العديد من الأماكن في الجسم، بما في ذلك سرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وسرطان الرحم، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الكلى، وسرطان المريء، وسرطان البنكرياس، وسرطان المري.

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هل زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

وفقا لما نشره موقع هيلثي، تعتبر الأسباب المحتملة لارتباط السمنة بزيادة خطر السرطان متعددة ومعقدة، يعتقد أن السمنة تؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم، بما في ذلك هرمونات الاستروجين والإنسولين، والتي يمكن أن تؤثر على نمو الخلايا السرطانية بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد الوزن الزائد من التهاب الجسم ومقاومة الأنسولين، وهما عوامل أخرى قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

من الضروري أن يتم فهم أن زيادة الوزن ليست العامل الوحيد المؤثر على خطر الإصابة بالسرطان، وهناك عوامل أخرى مثل التدخين والوراثة وأنماط الحياة الأخرى التي يجب أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار لذلك، من المهم الحفاظ على وزن صحي والتمتع بأسلوب حياة نشط ومتوازن من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم وتناول الغذاء الصحي للوقاية من السرطان والحفاظ على الصحة العامة.

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