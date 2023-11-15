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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان.. عادات يومية لتقوية المناعة.. علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

 

يعتبر مرض ​الذئبة أحد الأمراض المناعية وهو غير معدٍ، ويؤثر مرض الذئبة على أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجته الذاتية والذي يعتبرها أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

 

مع التغيرات الجوية.. 8 عادات يومية لتقوية المناعة

 

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ضعف المناعة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، ومع التغيرات الجوية الشديدة زادت احتمالات الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا لذا من المهم الاهتمام بزيادة قوة المناعة.

 

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

 

يحدث سرطان الخصية عندما تبدأ مجموعة الخلايا بالنمو في الخصيتين الموجودة بكيس الصفن، وهو كيس جلدي مرن أسفل العضو الذكري، وتنتج الخصيتان الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

 

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

 

يصادف اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة لبلبة ال77، واسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمينية.

 

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

 

يعتبر سرطان الفم، من انواع السرطانات التي تتطور سطح الشفاه أو الفم أو اللثة، ويقول نيل سيكا، طبيب الأسنان البريطاني، ان اكتشاف المبكر أمرًا أساسيا في الشفاء منه.

 

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

 

يعد مرض ​الذئبة من الأمراض المناعية الغير معديه، ويؤثر هذا المرض على أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجته الذاتية والذي يعتبرها أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

 

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

 

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من خلال تواجدها في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة مرض الذئبة المناعة السرطان سرطان الخصية لبلبة سرطان الفم أنابيلا هلال

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