مع التغيرات الجوية.. 8 عادات يومية لتقوية المناعة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من ضعف المناعة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة

ومع التغيرات الجوية الشديدة زادت احتمالات الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا لذا من المهم الاهتمام بزيادة قوة المناعة



ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة والعادات الجديدة أن تجعل المناعة أقوى بشكل طبيعي، وهى:

تناول نظام غذائي متوازن

الحصول على قسط كاف من النوم

اتمرن بانتظام لان الرياضة ترفع المناعة

اغسل يديك

مواكبة اللقاحات الخاصة بك

الحفاظ على وزن صحي يحافظ على المناعة

ابتعد عن التدخين بجميع أنواعه

حاول تقليل التوتر

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