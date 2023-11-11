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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

الثراء
الثراء

يحرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على تقديم النصائح الحياتية والدينية، وليست الطبية فقط.

وقدم الدكتور جمال شعبان، لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، نصيحة ذهبية تمكنهم من الثراء والسعادة في نفس الوقت.

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وأشار جمال شعبان، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، إلى أن الغنى وامتلاك المال، لا يعني دائما وجود القوة والسعادة.

ونصح جمال شعبان، متابعيه، بضرورة الدعاء بصيغة معينة؛ للحصول على المال والسعادة والصحة في آن واحد، وهي “سؤال الله”، و"الدعاء بالاستغناء وليس الغنى".

وأضاف جمال شعبان، في منشوره،: “لما تيجي تطلب من ربنا؛ ما تطلبش الغنى، لكن اطلب الاستغناء؛ لأن الغنى سيشتري لك المنزل والسيارة، ولكن لن يشتري لك السعادة ولا الصحة، سيشتري لك الثياب، ولن يشتري لك الستر ولا راحة البال، سيشتري لك السرير، ولن يشتري لك النوم”.

جمال شعبان
جمال شعبان

واختتم جمال شعبان، منشوره، قائلا: "استغنينا بك يا رب.. فلا تجعلنا في حاجة إلى أحد سواك".

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