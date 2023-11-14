مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

يصادف اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة لبلبة ال77، واسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمينية.

أبرز إطلالات لبلبة تكشف عن اناقتها ورشاقتها

وعملت الفنانة لبلبة في الفن منذ طفولتها، واشتهرت بتقديم فقرات لتقليد الفنانين منذ سن صغير، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي.

وغالبا ما يصاحب ظهور الفنانة لبلبة بالحيوية والنشاط، والإطلالات الشبابية، والتؤ تعتمد على الألوان المبهجة والتفصيلات التي تتناشب مع جسدها الممشوق.

وتعتمد لبلبة في ظهورها علي الفساتين القصيرة والمطرزة بألوان زاهية منذ ظهورها وحتى الآن.

ولا تتكلف لبلبة في وضع المكياج، أو تسريحات الشعر، فهي غالبا ما تفضل الشعر القصير والمكياج البسيط والناعم.

وإليكم ابرز إطلالات الفنانة لبلبة التي تكشف عن رشاقتها وأناقتها منذ بداية ظهورها.

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة

لبلبة