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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023| بلاش حب في الشغل

برج السرطان
برج السرطان

 يتميز مواليد برج السرطان بالحدس العالي والرومانسية الشديدة وتغليب العاطفة على العقل والحس الفني المرهف ولكنهم يتأثرون بالحزن والطاقات السلبية سريعا 

نستعرض لكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج السرطان وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023
 

 علاقة حب سعيدة  ولن تحدث أي مشكلة خطيرة وسيتدفق الحب واستغل الفرص المهنية لإثبات همتك اما مالياً، أنت جيد في اتخاذ القرارات الذكية ولن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة.


برج السرطان على الصعيد العاطفي

ترى التغييرات في العلاقة اليوم وعلى الرغم من الاحتكاكات الطفيفة، فإن علاقة الحب ستكون قوية، ومع ذلك، من المهم جدًا التحكم في العواطف. قد ينفجر مواليد برج السرطان الذكور اليوم مما قد يعقد الأمور في العلاقة و كن مستمعًا جيدًا وتصرف بحكمة وقد تجد الحب في المكتب ولكن احذر من أن الرومانسية في مكان العمل يمكن أن تصبح خطيرة خاصة إذا كان أحدكما متزوجًا بالفعل.

 

توقعات برج السرطان مهنيا

 

النجاح المهني سيكون رفيقك اليوم و إن تعدد المهام هو حاجة الساعة، وإتقانها لإثبات همتك في مكان العمل وسيسافر بعض مواليد برج السرطان اليوم لأسباب وظيفية وستكون هناك أفكار مبتكرة ستثبت قيمتك داخل الفريق. 
قد يواجه التجار مشكلات مع السلطات البلدية فيما يتعلق بالترخيص والضرائب والسياسات واستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها اليوم و يحتاج الطلاب الذين يطمحون إلى اجتياز الامتحانات التنافسية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدراساتهم.


توقعات برج السرطان ماليا 


ماليا أنت محظوظ اليوم وسوف تتدفق الثروة من مصادر مختلفة والاستثمار السابق سيثبت أيضًا جدارته لأن العوائد ستكون أكثر من توقعاتك و قد تفكر في استثمار الأموال في سوق الأوراق المالية أو أعمال المضاربة و ستتمكن أيضًا من تصفية مستحقاتك وتغطية القرض الذي حصلت عليه في السنوات الماضية وسيرى رواد الأعمال أموالاً من مستثمرين مختلفين، وهذا سيساعد في مزيد من التوسع.

توقعات برج السرطان صحيا

التعامل مع جميع القضايا الصحية بعناية وعلى الرغم من أنك قد لا تعاني من مشاكل خطيرة، إلا أنه قد تكون هناك إصابات طفيفة وسيكون الصداع النصفي وآلام الحلق مشكلة شائعة اليوم.

حافظ على صحتك من خلال اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات والفيتامينات وقد يعاني عدد قليل من كبار السن من آلام في أرجلهم ةيجب عليك أيضًا الحفاظ على مكتب متوازن وحياتك الشخصية مما سيساعدك على مراقبة صحتك
 

 

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