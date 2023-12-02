المنتدى العربي الأوروبي للحوار : انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج واجب وطني

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، إن المصريين بالخارج لديهم وعي ويعتبرون الإنتخابات واجبهم تجاه الوطن وهذه رسالة قوية للمواطن الأوروبي.

وأضاف أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "وسائل الإعلام في العالم قوى ناعمة وينقلون كل ما يحدث، وما يفعله المصريون بالخارج رسالة إيجابية".

وأشار: "الدولة أصبحت تهتم كثيرا بالمصريين في الخارج وإشراكهم في الحياة السياسية، والمشاركة في صنع القرار السياسي"، مضيفا: "القيادة السياسية تهتم بكل طلبات المصريين في الخارج التي تقدم لوزارة الهجرة".

وأكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف،: "الرئيس السيسي يتابع بشكل شخصي مطالب المصريين في الخارج".

