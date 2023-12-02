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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني : منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

صدى البلد

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” ، اليوم السبت، أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين في كل مكان.
 

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا.

وقال أبو مازن في بيانه أن الحلول الأمنية والعسكرية لم تأت ولن تأتي بأي أمن أو سلام أو استقرار.
 

وتابع الرئيس الفلسطيني: “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض فلسطين بعاصمتها القدس”.

وقال محمود عباس "لن نستسلم ولن نسمح بتكرار النكبة، منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".


وحمل أبو مازن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف عدوانها.

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