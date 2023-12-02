باحث اقتصادي: أداء مشرف للمصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية

أشاد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي و أحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية؛ بمشاركة المصريين في الخارج في سباق الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدا أن أبناء مصر لديهم الحرص علي بناء دولتهم بإعتبارهم جزءا منها.

قال " شريف" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" إن المشاهد التي نقلتها وسائل الاعلام المحلية ركزت علي توافد المصريين في الخارج للإدلاء بصوتهم الانتخابي؛ باعتباره أبرز الاستحقاقات الدستورية.

وأشار " شريف " إلى أن مشاركات المصريين عبرت بصورة حقيقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لما وجوده من ثقة وقدرات علي تحمل الأمانة وظهور نتائج الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في فترات سابقة؛ مؤكدا أن هناك عددا من الملفات لم تنتهي بعد وتحتاج بصورة ماسة لأن يستكملها " السيسي"

أضاف " شريف " أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار الفترات السابقة أثبتت قوة وصلابة الشعب المصري وايمانه الراسخ بقائده وقدرته علي استمرار الاصلاحات البناءة لمصر وشعبها.

ذكر " شريف" أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت في مراحل أكثر خطورة قبل اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 و تغييرت تلك الأرقام والمؤشرات مع تولي " السيسي" مقاليد زمام الأمور و هو ما ظهر في معدلات النمو و مؤشرات الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والتي وصلت في أوقات سابقة لأكثر من 15% من الناتج المحلي وهي أرقام كبيرة وأصبحت في الوقت الحالي لأقل من 6% .

أوضح أن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الاقتصادية ذات البعد القومي والتنموي، عززت بصورة أشمل في رفع معدلات النمو إلي 5% و دخول عددا من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لموسوعة جينيس من بينها مشروع كهرباء بنبان بأسوان و مبادرة حياة كريمة و اجراءات مصر للقضاء علي فيروس سي و تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات ودور الرعاية الصحية.

وناشد " شريف" جموع الشعب المصري بالمشاركة الفعالة والبناءة لدعم الدولة المصرية في أخطر مراحلها؛ وهو ما يتطلب من الجميع تحمل المسئولية والقيام بدورهم الوطني والقومي لمواجهة كافة المخططات التي تنال من استقرار وثبات الدولة المصرية ومؤسساتها.

قال " شريف" إن نزول المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها خلال أيام داخل الجمهورية هو رد طبيعي ومنطقي لكافة قوي الشرالتي تحاول الوصاية علي الشعب المصري واختياراته.