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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير إيهاب فهمي: الإقبال الكبير للمصريين في انتخابات الرئاسة مشهد مشرف وحضاري

صدى البلد

أكد السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، أن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج مشهد مشرف وحضاري، موضحاً أن جميع طواقم السفارة والقنصلية قامت بتذليل جميع العقبات أمام الناخبين.

وأشار إيهاب فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات لمن يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإجابة على أي استفسار من أعضاء الجالية المصرية بتونس.

 وعبر عن سعادته بالأجواء المفعمة بالروح الوطنية والصورة الحضارية التي قدمها أعضاء الجالية المصرية بتونس، عبر ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، صباح أمس الجمعة، وعلي مدار 3 أيام تنتهي مساء غداً الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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