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رئيس التحرير
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رئيس حزب المصريين الاَحرار: الأحداث الأخيرة أثرت على الانتخابات الرئاسيةفي بصورة إيجابية.. فيديو

رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين الاَحرار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاَحرار، إن الأحداث الأخيرة أثرت على المشهد الانتخابي بصورة إيجابية.

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وأضاف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاَحرار، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأحداث الأخيرة أحدثت حراك وزخم لدى المواطنين أن العالم غير مستقر، وأصبحوا يبحثون على الأمان أكثر".

 

وأشار: "أولويات المواطن اختلفت خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في غزة"، موضحا: "أعلنا دعمنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منذ البداية".

 

وأوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاَحرار،: "الأحداث الجارية كشفت للمصريين أنه كان هناك بُعد رؤية للقيادة السياسية المصرية"، مؤكدا: "مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف بقوة فعالة تجاه الأزمة في قطاع غزة".
 

رئيس حزب المصريين الا حرار المشهد الانتخابي

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