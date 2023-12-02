أيمن محسب: ما يحدث في لجان المصريين بالخارج يبشر بإقبال كثيف بالداخل

قال النائب أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن المصريين بالخارج قدموا مشهد يليق بالدولة المصرية وتاريخها خلال الساعات الأولى للاقتراع.

أضاف النائب أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "ما يحدث في لجان المصريين بالخارج يبشر أن الإقبال في الداخل سيكون أكبر بكثير".

أشار النائب أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا،: "المصريين في الخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية بشكل محترم بالرغم من بعد المسافات بين مقار اللجان الانتخابية ومكان إقامتهم".

أوضح النائب أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا،: "نشهد انتخابات حقيقية لأول مرة في تاريخ مصر بشكل مباشر"، مشيرا: "هناك إعلام محايد بشكل غير مسبوق".