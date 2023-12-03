ثلاثة أيام في حب مصر.. المصريون بالخارج يسطرون ملحمة كبرى بالانتخابات الرئاسية

يواصل أبناء الجالية المصرية بالخارج التصويت في الانتخابات الرئيسية 2024، حيث فتحت السفارات والقنصليات المصرية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث على التوالي.

ويصوت أكثر من 14 مليون مصري منتشرين حول العالم في الانتخابات الرئاسية التي حدد لها ثلاثة أيام في الخارج بدأت صباح الجمعة وتنتهي مساء اليوم الأحد.

أما عن تفاصيل اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في الخارج، شهدت سفارات مصر في كل دول العالم توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثانى أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتي مساء الأحد .

الرئاسة المصرية

وبدأت "فى تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة"، عملية التصويت للمصريين في لوس انجلوس، بثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وواصل أبناء الجالية المصرية في مدينة جنيف السويسرية، المشاركة بشكل كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حمل المشاركون أعلام مصر.

وقالت أمل طلعت، عضو الجالية المصرية بسلطنة عمان، إن الإقبال جيد جدًا والمصريون حضروا من 11 محافظة عمانية للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت أن بعض المصريين قطعوا مسافة 1000 كيلو للإدلاء بصوتهم وخرجوا من ليل الخميس ليصلوا صباح الجمعة إلى مقر اللجنة الانتخابية في السفارة، مؤكدة أن المصريين تركوا أعمالهم ومشاغلهم وتحملوا المشقة من أجل التصويت.

وأعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتى تتواجد فى مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطنى بالمشاركة فى التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته فى الانتخاب.

ومع بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدي الكويت علي تذليل كافة العقبات أمام الناخبين ، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريين بالخارج

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم في تصويت المصريين في الخارج، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريون في الداخل وكذلك الخارج حريصين علي دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي يشعر بها حتي أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

واستبقلت غالبية السفارات والقنصليات بدء التصويت بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وأجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

الانتخابات الرئاسية

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بالخارج، حيث انطلقت أمس السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.



قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة فى عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

وقائمة المرشحين النهائية تشمل كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.