اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة.. إغلاق صناديق الاقتراع بسويسرا واليونان والمغرب ونيجريا

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إغلاق صناديق الاقتراع في سويسرا واليونان والمغرب ونيجريا؛ عقب انتهاء فترة التصويت لـ اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأفادت بأنه يمكن المشاركة بفيديوهات وصور لمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.