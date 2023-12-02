في يوم واحد.. أمانة مستقبل وطن بكفرالشيخ تتلقى 147 طلباً وشكوى من المواطنين|صور

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 147 مواطناً للقاء النائب أشرف ممدوح عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الحزب الرئيسي بمدينة كفرالشيخ.

وتلقى النائب أشرف ممدوح عبد الونيس العديد من الطلبات والشكاوى، بعضها طلبات مجمعة لعدد من المواطنين، بحضور المحاسب محمد عبدالحميد عرابى الأمين المساعد بالمحافظة ، والمحاسب عبدالحميد مرعي ، أمين شئون المصالح الحكومية بالمحافظة ، والحاج عبدالباسط الخولي الأمين المساعد للمجالس المحلية بالمحافظة، وبعض القيادات الحزبية.

وقال عبد الونيس إن الطلبات التى تلقاها خاصة بوزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والآثار ، والأوقاف، والسياحة ، والداخلية ، والاتصالات، والكهرباء ، والنقل، والمحافظة والوحدات المحلية، ووكلاء وزارة عدد من القطاعات ومجلس الوزراء، ونقل وندب موظفين وغيرها، بالإضافة إلى أنه قد تم حل أكثر من 60 شكوى أخرى في الحال عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية بالمحافظة، وخارجها، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى الأخرى المكتوبة التى تلقاها نائب الحزب.

وأوضح نائب الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه تتم مناقشة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وبحثها ، ومتابعتها ،وذلك لوضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين والمعنيين، وفقا للإمكانيات المتاحة وفى إطار القانون، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن هدفه الأساسي مساندة ودعم الدولة المصرية ، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

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