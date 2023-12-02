إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، حملاتها المكبرة التي استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، بهدف وقف نزيف الرقعة الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 4 قراريط و4 أسهم، بقرى أبو مندور، شباس الشهداء، ومحلة أبو علي، محلة دياي، والعجوزين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

في سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية بالتصدي بكل حسم وحزم وفقاً للقانون، لكل محاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً مع غلق محاجر تشوين مواد البناء المخالفة.