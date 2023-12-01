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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة في بيلا بكفر الشيخ

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة بكفر الشيخ

تابعت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز ومدينة، اليوم الجمعة، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمدينة وقري المركز وبالمرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات وتجمعات القمامة، بالإضافة لتجميل وتطوير المظهر الحضاري للشوارع والميادين العامة ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وواصلت رئاسة مركز ومدينة بيلا، أعمالها لتحسين منظومة النظافة بمدينة بيلا والقري التابعة لها، وتضمنت الأعمال علي مدار اليوم رفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات من مختلف المناطق داخل مدينة بيلا، ونظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع تراكمات القمامة من مناطق تجمعها داخل القري، بجانب رفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية الواقعة بدائرة مركز بيلا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بالمرور على النقاط الوسيطة بالقري للتأكد من نقل تراكمات القمامة إلى المقلب العمومي بالمدينة، والتأكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة لمنع انتشار العدوي وتفشي الأمراض والأوبئة لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

كما قامت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، باستكمال أعمال قص وتهذيب وري الأشجار بعدد من الشوارع والأحياء، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة، فضلا عن صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها لإضاءتها دون أي أعطال تعوق ذلك بواسطة قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا.

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