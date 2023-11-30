محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة للنظافة وتطهير شبكات الصرف والأمطار.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهابا وإيابا، بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن موافي، استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 170 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي ، برفع 100 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى المقلب العمومي، بما يساهم، في تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربي.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، في حملات النظافة بشواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذلك رفع الناتج اليومي الذي بلغ 60 طنا، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 110 أطنان قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الإشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة، علي سلامة، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة اعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع 40 طن قمامة من شوارع المدينة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، في حملات النظافة برفع 155 طن مخلفات قمامة، بقري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 80 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، وما زال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع 70 طنا، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، الإضافة الى رفع الإشغالات والتعديات امام المحالّ بكافة أنواعها، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، جمال ساطور، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 70 طن وازاله التراكمات بكافة شوارع وأحياء المدينة وقري المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا- إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس،، في حملات النظافة والاشغالات، وتم رفع 66 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.



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