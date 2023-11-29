غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس عشر لـ مركز كبد كفر الشيخ

تنطلق غداً، الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الخامس عشر لمركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ الذي يعقد على مدار يومين، تحت رعاية وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، وإشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور عصام هاني، مدير عام مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير عام مركز الأورام ومدير عام مركز الكبد السابق.

وأكد الدكتور عصام هاني، مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، أنه سيتم في اليوم الأول من المؤتمر عقد ورشة عمل حول المناظير المتقدمة لحالات تحتاج إلى مهارات متقدمة، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب الأطباء الشباب على نماذج محاكاة وأنسجة حية، بالإضافة إلى ورشة عمل حول المناظير والأشعة التداخلية وأشعة الأمعاء، وتعليم مناظير القولون والمناظير المرارية، وورشة عمل حول المناظير العلاجية العلوية والسفلية وحالات التردد الحراري، بهدف تجهيز فريق من الأطباء الشباب المتخصصين في مجال الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، بإشراف خبراء الكبد الأكفاء.

يشارك في المؤتمر أساتذة التخصص من جميع جامعات مصر والمراكز الطبية والمستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة. سيتم تناول موضوع أورام الكبد وعلاجها بالتدخل سواء بتردد حراري أو تبريد.

تشمل قائمة المشاركين في المؤتمر عدة أسماء بارزة في مجال الكبد والجهاز الهضمي، مثل الدكتور جمال عصمت والدكتور محمد عنبة في رئاسة الشرف، والدكتور هشام سعد في رئاسة المؤتمر، والدكتور عصام هاني والدكتور هاني البيلي والدكتورة ولاء محسن والدكتور محمد عبد الحليم والدكتور محمد جلال في قائمة المقررين للمؤتمر.

تشمل اللجان المشاركة في المؤتمر اللجنة العلمية برئاسة الدكتور محمد علي نصر، واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور شريف عطية. ويشغل الدكتور سامح الباز منصب سكرتير عام المؤتمر.

وتشمل قائمة منسقي الموتمر، كلاً من الدكتور رضا يونس، الدكتور محمد عجلان، والدكتور أحمد فوزي، والدكتور محمد موسى، والدكتور كريم الشامي.