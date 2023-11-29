تكليف محمد شقوير مديراً لمديرية الصحة في كفر الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً رقم 461 لسنة 2023م، بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، إخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، بتسيير أعمال مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

وتضمن القرار، أن يتولى «شقوير» مهام منصبه الجديد، ابتداءً من 3 يناير المقبل، لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أيهما أقرب.

جاء هذا القرار بتكليف الدكتور محمد شقوير، مديراً لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، خلفاً للدكتورة إلهام محمد محمود؛ لبلوغها السن القانونية للمعاش.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شقوير، كان يشغل وظيفة مدير عام مستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة.