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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الشونة ببلطيم.. صور

أعمال الرصف
أعمال الرصف

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارع شونة البنك الزراعي، بمدينة بلطيم بطول 200 متر ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023، ؛ وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

 

وأشار  إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

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