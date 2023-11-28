لرسم البسمة على وجوههن.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 100 جهاز للعرائس

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحاسب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فعاليات مبادرة البنك الزراعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس وذلك بتسليم 100‪ جهاز للعرائس الأولى بالرعاية، بمشاركة حزب مستقبل وطن.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجمهورية، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، واللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تقديم مساعدات زواج لـ 100 عروس وتجهيزهن بالأجهزة الكهربائية، من أبناء محافظة كفر الشيخ، مقدمة من البنك الزراعي المصري، متوجهاً بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية، الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثن أحدا من تقديم الدعم إذا كان دعماً صحياً أو اجتماعياً أو ثقافياً وغيرها من الدعم.

كما قدم الشكر للبنك الزراعي المصري على هذه المبادرة الاجتماعية التي تهتم بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم وتقديم الدعم لهم.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن المبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها على الرغم من التحديات الراهنة.

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