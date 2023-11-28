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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تنعي نبيل محيي عميد كلية الصيدلة السابق

الدكتور نبيل محيي
الدكتور نبيل محيي

نعت أسرة جامعة كفر الشيخ ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيل محيي الدين، عميد كلية الصيدلة السابق، والذي وافته المنية اليوم، الثلاثاء، تاركاً وراءه إرثاً كبيراً من الحب زرعه في قلوب من تعاملوا معه.

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كما نعى الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية والوكلاء وأمين الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور نبيل محيي عبدالحميد، العميد السابق ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة والذي وافته المنية اليوم.

وأعرب عميد الكلية، عن خالص تعازيه لأسرة الكلية وأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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