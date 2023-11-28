عضو التحالف الوطني: كفر الشيخ حظيت بمشروعات عملاقة في عهد الرئيس السيسي

استعرض الدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ونائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعضو الأمانة العامة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي قائد عظيم لديه رؤية ثاقبة وحلم وحريص على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء أسامة أبو العز الإتربي، منسق عام التحالف بالمحافظة، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، وعضو الأمانة العامة بالتحالف.

وأكد الدكتور طارق عمارة، أن محافظة كفر الشيخ حظيت بنصيب وافر من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، موضحاً أن خير شاهد على ذلك، هي المشروعات التنموية العملاقة وتطوير شبكات الطرق، ومشروع حياة كريمة الذي غير الحياة في مركز مطوبس وسيتم في عدد من المراكز الأخرى خلال الفترة المقبلة.

حضر المؤتمر لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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