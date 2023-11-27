عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني للعمل التنموي بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة كفر الشيخ؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«التحول لبرامج رقمية عبر منصات التعلم الإلكتروني».. ورشة عمل بجامعة كفر الشيخ

«حماة الوطن» بكفر الشيخ ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس السيسي| صور

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء أسامة أبو العز الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين  وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لما حققه من إصلاحات وإنجازات عظيمة في كافة ربوع الوطن، وصولاً إلى حُلم الجمهورية الجديدة، مؤكدين على الحشد الكبير للتصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

IMG-20231127-WA0211
IMG-20231127-WA0211
IMG-20231127-WA0212
IMG-20231127-WA0212
IMG-20231127-WA0210
IMG-20231127-WA0210
IMG-20231127-WA0209
IMG-20231127-WA0209
IMG-20231127-WA0207
IMG-20231127-WA0207
IMG-20231127-WA0206
IMG-20231127-WA0206
IMG-20231127-WA0208
IMG-20231127-WA0208
IMG-20231127-WA0205
IMG-20231127-WA0205
IMG-20231127-WA0203
IMG-20231127-WA0203
الانتخابات الرئاسية المقبلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني الانتخابات الرئاسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الخدمة الاجتماعية الجمهورية الجديدة القومى للمرأة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ بجامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

موضوعات متعلقة

«التحول لبرامج رقمية عبر منصات التعلم الإلكتروني».. ورشة عمل بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في فعاليات مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي..صور

إزالة 18 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

«النقطة الأخيرة» رواية جديدة للدكتورة علا عبد العزيز رياض

افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بكفرالشيخ لتطوير آلية التعامل مع المستثمرين |صور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. رصف شارع «سعد زغلول» بدسوق في كفر الشيخ

تكليف أحمد الشهاوي مديراً عاماً لـ ثقافة كفر الشيخ

كفر الشيخ.. تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية في بيلا

ترشيحاتنا

نعمل مع مصر وقطر.. جيش الاحتلال يعلق على اتفاقية تمديد الهدنة مع حماس

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

بعد إصابتهما.. ماذا فعل موديست وكريستو في مران الأهلي استعدادا لمباراة سموحة؟

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة تقلل حدوث مشاكل الأسنان واللثة.. تعرف عليها

وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ