التحالف الوطني للعمل التنموي بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي.. صور

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة كفر الشيخ؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء أسامة أبو العز الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لما حققه من إصلاحات وإنجازات عظيمة في كافة ربوع الوطن، وصولاً إلى حُلم الجمهورية الجديدة، مؤكدين على الحشد الكبير للتصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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