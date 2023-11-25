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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«حماة الوطن» بكفر الشيخ ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس السيسي| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة بلطيم؛ لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي.. صور

الآلاف من أهالى كفر الشيخ يشاركون في مؤتمر جماهيرى لدعم السيسي.. صور

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، ومحمد فتحي نجم، أمين تنظيم حماة الوطن بكفر الشيخ، والنائبة هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل الأوقاف والكنيسة وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية.

أكد محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، خلال كلمته على أهمية دعم الرئيس السيسي لاستمرارية عملية التنمية والحفاظ على الإصلاحات والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، مشيراً إلى الرئيس السيسي قاد الدولة في وقت عصيب واستطاع بتوفيق الله أن يبنى دولة قوية وعصرية.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها حزب حماة الوطن لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي،  من خلال هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي للرئيس السيسي وتأكيد التزامهم بمواصلة رؤيته لتحقيق التنمية والاستقرار في مصر.

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