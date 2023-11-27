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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في فعاليات مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي..صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة كفر الشيخ، بمشاركة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور عدد من النواب والسياسيين والتنفيذيين والشعبيين، لدعم وتأييد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية.

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وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أثناء فعاليات المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحدث طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وحثه الدائم باستمرار العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التطوير والبناء، مشيراً أن ذلك لا يأتي من بناء الكليات وتطوير التعليم فحسب، وإنما يأتي من بناء الفكر وبناء المعارف والمهام والسلوكيات، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت المخاطر التي تحاك لمصر، ومشيرا أن نهوض مصر يأتي من إرادة شبابها.

وطالب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الشباب بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة على حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية، موجها رسالة إلى كافة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأثناء فعاليات المؤتمر، جرى استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتي تأتي ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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